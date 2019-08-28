قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إن 28 مدرسة جديدة تدخل للخدمة التعليمية هذا العام بتكلفة 235 مليون جنيه وبعدد فصول 470 وأن هذه المدارس تضم 21 مدرسة تعليم عام و7 مدارس ما بين ابتدائي واعدادي وثانوي، كما تجري عمليات الصيانة لعدد 10 مدارس بإجمالي مبالغ 18 مليون.

وأضاف محافظ الدقهلية، في تصريح صحفي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي التعليم اهتماما خاصا كمشروع قومي، وطالب بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وابعاد الباعة الجائلين عن محيط المدارس وتكثيف النظافة بمحيطها مؤكدا على دور مديري الإدارات والمدارس في الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وخارجها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال تقليم وتهذيب الاشجار والتأكد من كفاءة الإنارة.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن الاهتمام بالعملية التعليمية لا يقتصر فقط على إنشاء مدارس جديدة بل بتطوير المدارس القائمة ودعمها بالأجهزة والآليات التعليمية الحديثة مع رفع قدرات المعلمين والقائمين عليها، وكذلك تنمية قدرات الطلبة بمراحل التعليم المختلفة وفق أحدث الوسائل التعليمية.

وشدد على أهمية استعداد مدارس المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019/2020 وجاهزيتها لبدء للدراسة في الموعد الذى حددته وزارة التربية والتعليم، مؤكدا على اتخاذ أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية ورؤساء القطاعات جميع الإجراءات لانطلاق عام دراسي جديد متميز للطلبة بجميع المراحل التعليمية .

وأكد محافظ الدقهلية أن المدارس الجديدة والتي تجري صيانتها جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد وأن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتطوير المنظومة التعليمية لجميع الطلاب.

وطالب المحافظ بالانتهاء من أعمال الترميم والصيانة البسيطة والجسيمة بالمدارس وكذلك المنشآت الجديدة والتوسعات مع توافر عوامل الأمان والسلامة بالمدارس، وتوافر متطلبات الدفاع المدني بها من حنفيات للحريق، وسد أي عجز في الأثاث المدرسي.