ذكرت مؤسسة "جولدمان ساكس" الاقتصادية العالمية، اليوم، أن سوق السندات المصرية تشهد تحسنا، مدعومة بتوافر عنصر السيولة إلى حد يجعل الاستثمار بالسندات المصرية موضع جذب لكثير من المستثمرين.

ونصح المحلل الاقتصادي لدى مؤسسة "جولدمان ساكس" فاروق موسى - في تصريح نقلته عنه وكالة "بلومبرج" الأمريكية - بالاستثمار في سندات الخزانة المصرية "أجل 10 أعوام"، مشيرا إلى أن هناك تحولا ملحوظا صوب الاستثمار في سندات طويلة الأجل لضمان الحصول على عائدات مرتفعة، وذلك بعد أن أقدم البنك المركزي على خفض سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 1.5% بما يعادل 150 نقطة أساس.

وقال موسى، إنه بالرغم من تراجع العوائد على الأذون قصيرة الأمد في أعقاب خفض الفائدة إلا أن ذلك لم يخلق تخوفا لدى مستثمري السندات بل على النقيض فإن السوق المصرية تبقى وجهة محببة لديهم حتى إنهم سيفضلون الإبقاء على أموالهم داخل مصر على عكس الحال بالنسبة لاقتصادات أخرى قد يهرع المستثمر لسحب أمواله خارجها نتيجة مخاوف اقتصادية، متوقعا أن يكون لذلك تأثير إيجابي على أداء الجنيه في المستقبل القريب والاقتصاد بشكل عام حيث من المرجح أن تواصل معدلات التضخم انخفاضها فاتحة المجال أمام مزيد من الخفض في أسعار الفائدة على الجنيه لدرجة ستجعل لمصر الأفضلية عند المستثمر مقارنة بسائر اقتصادات المنطقة والعالم.

وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة الرئيسية 150 نقطة أساس الخميس الماضي وذلك للمرة الأولى منذ فبراير المنصرم مدفوعا بانخفاض معدلات التضخم عن المتوقع في الآونة الأخيرة، وقالت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك، في بيان، إنها قررت خفض سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25 % من 15.75 % وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25 % من 16.75 %.