أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمام الدولة بتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدا بنموذج الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، باعتبارها من أهم مشاريع التعاون الثنائي بين البلدين.

وأعرب الرئيس خلال لقائه مع ميتسو أوتشي رئيس جامعة هيروشيما اليابانية في مدينة يوكوهاما، على هامش انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7" - عن تقديره للدعم الياباني المتواصل للمشروعات ذات الصلة بالارتقاء بالتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، كما أعرب عن أمله في تعميق التعاون من خلال تعميم التجربة اليابانية في التعليم في مصر وزيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين إلى اليابان.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ رئيس جامعة هيروشيما رحب بالرئيس في اليابان، مستعرضا أنشطة التبادل الطلابي التي تضطلع بها الجامعة مع مصر، فضلا عن كونه أحد أعضاء مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى المشاركة القائمة بين جامعة الجلالة وجامعة هيروشيما، التي ستقوم بمقتضاها جامعة هيروشيما بالتعاون مع جامعة الجلالة في تشغيل الكليات بها وفقا لنظم التعليم بجامعة هيروشيما.

وفي سياق آخر، وجّه الرئيس السيسي الشكر لرئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" شينيتشي كيتاوكا، على المساعدات التي قدمتها لمصر في إطار المشروعات التنموية التي نفذتها في العديد من المجالات.

وأعرب السيسي خلال لقائه مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدول في مدينة يوكوهاما، على هامش انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7"، عن تطلع للتعاون مع "جايكا" من أجل الانتهاء من المزيد من المشروعات في مصر، لا سيما مشروعات الطاقة والنقل والمواصلات وكذلك الطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى مشروع المتحف المصرى الكبير، على النحو الذي يلبي طموحات الشعب المصري نحو تحقيق التقدم والازدهار، ومن خلال الاستفادة من الخبرات اليابانية المشهود لها بالكفاءة والدقة، والتي نجحت في تقديم نموذج حضاري للتحديث والرقي مع الحفاظ على القيم والتقاليد العريقة والانضباط والدقة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس أعرب عن سعادته بزيارة اليابان، مؤكدا المكانة والتقدير اللذين تحظى بهما (جايكا) لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي، لإسهاماتها التنموية العديدة والمتنوعة.

من جانبه، استعرض رئيس "جايكا" نشاط الوكالة اليابانية في مصر من مختلف المشروعات الجاري تنفيذها، والذي يأتي تعزيزا للعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين.

وأوضح متحدث الرئاسة أنّ الرئيس نوه بتوافر العديد من مجالات التعاون الأخرى بين الجانبين، خاصةً في مجال التعليم الأساسي والعالي، كما أعرب عن اهتمام مصر بالاستفادة من نظام التعليم الياباني وتطبيقه في المدارس المصرية، في ضوء تركيز هذا النظام على الجانب الأخلاقي وتنمية العمل الجماعي.

وأشار راضي، إلى أن اللقاء شهد استعراض أوجه التعاون الثنائي مع الجانب الياباني من خلال الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إذ أوضح الرئيس السيسي تطلع مصر لتكرار هذا النموذج من التعاون.

ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أنّ رئيس "جايكا" أشاد بجهود مصر على الأصعدة كافة، من خلال إنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية والتنموية، فضلا عن محورية الدور المصري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، معربا في هذا الإطار عن استعداد "جايكا" لتعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات، التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية في مصر.