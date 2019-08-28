قال المهندس خالد حجازي، الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى فى شركة اتصالات مصر، إن الشركة استثمرت ما يقرب من 50 مليار جنيه خلال 10 سنوات، ووقعت مع المصرية للاتصالات مذكرة تفاهم لتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة، موضحاً أن اتصالات مصر تسعى للتوسع فى تقديم خدمات الإنترنت الأرضى.

وأضاف حجازي، خلال لقاء شركة اتصالات السنوى مع الاعلاميين، أن الشركة استطاعت توقيع اتفاقية تعاون مع المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الهاتف الأرضي، وهذا الأمر يعد طفرة كبيرة، بخاصة أن اتصالات مصر كانت أول شركة تقدم خدمات الهاتف الأرضى بعد أن انفردت بتقديمه منذ أكثر من 160 سنة.