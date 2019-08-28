استند المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في قراره الذي أصدره اليوم بحظر ظهور ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا"، على قناة "الحياة"، للمادة 27 من لائحة الجزاءات التي وضعها المجلس من مارس الماضي.

وتنص المادة 27 على أن يكون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد إجراء التحقيق اللازم، اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ظهور الإعلامي أو أحد الأفراد بالوسيلة الإعلامية لفترة محددة وذلك في الحالات الآتية:

- مخالفة ميثاق الشرف المهني أو المعايير التي يقرها المجلس أو الأعراف المكتوبة "الأكواد".

- ارتكاب ما يشكل جريمة جنائية أو التحريض على ارتكابها.

- ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون أو اللوائح الصادرة بناء عليه.

- اعتبارات الأمن القومي بعدم إثارة الجماهير أو الإضرار بمصالح الدولة، ويكون قرار المجلس في جميع الحالات مسببا.