ريهام سعيد لـ"الوطن": أهلي ماتوا من السمنة.. وقصدت اللي فوق 300 كيلو

قالت ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا" على قناة "الحياة"، إنَّها كانت مريضة سمنة، مبينة أنه لا يمكن أن "تتنمر على ناس هي منهم".

خضعت لـ3 عمليات جراحية بسبب وزني الزائد

وكشفت ريهام، في تصريح خاص لـ"الوطن"، عقب التحقيق معها في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنها كانت مريضة سمنة وخضعت لـ3 عمليات جراحية سابقا بسبب وزنها الزائد، مؤكدة أن خالتها وعمها توفيا بسبب هذا المرض "أنا مريضة سمنة وعاملة 3 عمليات جراحات قبل كدة، وخالتي وعمي ماتوا من السمنة، فأنا بكره جدا التخن".

دشنت حملة لعلاج مرضى السمنة.. وفضلت 7 أشهر أدور على أطباء ومستشفيات للعلاج بالمجان

وأوضحت الإعلامية أنها دشنت حملة لعلاج مرضى السمنة، مشيرة إلى أنها ظلت تبحث لمدة 7 أشهر عن أطباء ومستشفيات لعلاجهم مجانًا، بهدف مساعدة المصريين للشفاء من "المرض اللعين" حسب وصفها.

وعن إهانتها مرضى السمنة، بررت ريهام تصريحاتها بقولها: "كنت أقصد اللي فوق الـ300 كيلو، وكنت بردد ما يقولوه"، موضحة أن إحدى مريضات السمنة وصفت معاناتها بالموت "قالتلي أنا ميتة ومبقدرش أمشي".

أنا اعتذرت.. كنت خايفة على الناس

واعتذرت ريهام، عن تصريحاتها التي سببت حالة من الجدل والغضب عبر السوشيال ميديا، قائلة: "إذا كان خاني التعبير بكلمة ممكن تكون تقيلة من كتر خوفي على الناس، فأنا اعتذرت لأن التعبير خاني في الكلام".

وفي إصرار على صحة تصريحاتها التي ذكرتها عبر برنامج "صبايا الخير"، ذكرت ريهام: "علميا اللي فوق الـ300 كيلوا لو رفعوا إيدهيم هيبقوا غرقانين".

علميا اللي فوق الـ300 كيلوا لو رفعوا إيديهم هيبقوا غرقانين

وعن سبب تصريحاتها التي أغضب قطاع عريض من الجمهور، جددت ريهام تبريرها لذلك، مبينة أنها أعدت تقريرًا مصورًا عن مرضى السمنة وما ذكرته عب ربرنامجها كان على لسانهم "الناس طلعت في التقرير قالت إحنا ميتين مش عارفين نتجوز أو نخلف".

بدأت الحلقة بصورة ليا وأنا تخينة.. وقولت على نفسي كنت مشوهة

وردت ريهام، على هجوم الجمهور ومتابعي الحلقة عليها قائلة: "الناس خدت 30 ثانية من الحلقة، وسابت سياق الحلقتين، علما بأني بدأت الحلقة بصورة ليا وأنا تخينة وقولت على نفسي مشوهة"، متسائلة عن كيفية تنمرها بنفسها "إزاي اتنمر من ناس وأنا منهم".

أعداء السوشيال ميديا قوموا الناس عليا

وهاجمت ريهام من أسمتهم "الأعداء بتوع السوشيال ميديا" قائلة: "الأعداء بتوع السوشيال ميديا خدوا 30 ثانية وبدأوا يرددوها علشان يقوموا الناس عليا".

وصلت ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا" على قناة "الحياة"، ظهر اليوم، لمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للتحقيق معها في شكوى من المجلس القومي للمرأة بسبب حلقتها التي تحدثت فيها عن السمنة.

واتهم الملجس القومي للمرأة، ريهام سعيد بالإساءة لسيدات مصر خلال تناولها لموضوع السمنة، كما قررت نقابة الإعلاميين وقفها عن مزاولة أي نشاط إعلامي.