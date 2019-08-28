أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، عن سداد نحو 25 مليار دولار ديونا وفوائد ديون مستحقة على مصر خلال العامين الماضيين من نهاية مارس 2017 وحتى نهاية مارس 2019، وقال - في تقريره الشهري- إن تلك الديون المسددة موزعة على 21 مليار دولار أقساط ديون مسددة، ونحو 5 مليارات دولار فوائد مدفوعة.

وأوضح المركزي، أنه جرى خلال الربع الأول من العام الجاري سداد مبلغ 3.04 مليار دولار بواقع 2.1 مليار دولار أقساط ديون مسددة و946.6 مليون دولار فوائد ديون.

وكان مصدر مسئول بالبنك المركزي صرح - لوكالة أنباء الشرق الاوسط في وقت سابق - بأنه جرى سداد نحو 36.7 مليار دولار ديونا منذ ثورة 30 يونيو 2013.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تهبط ديون مصر الخارجية إلى 88 مليار دولار بحلول 2022 بدعم من جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر - في تصريحات سابقة - إن مصر ملتزمة بسداد الالتزامات والديون في مواعيدها، مؤكدا عدم تخلف مصر عن سداد أية أقساط ديون أو مستحقات عليها.