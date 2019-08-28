قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن القارة الأفريقية تحتاج إلى نوعين من البنية التحتية، الأولى تقليدية مثل الكهرباء والمشروعات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي ومصادر الطاقة، أما النوع الثاني فهي البنية التحتية الرقمية والمعلوماتية في ظل سعي القارة السمراء الاقتصاد العالمي والعمل على الاستثمارات بالشركات الناشئة وريادة الأعمال والسعي تجاه الصناعات المتطورة والتكنولوجية.

وأوضح الإدريسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبو زيد عبر شاشة قناة "اكسترا نيوز"، أن الاستثمارات والمشروعات المباشرة تحقق عائدا أسرع في الوقت الحالي، وأن تحقق رؤية أفريقيا في عام 2063، التي تعتمد على الاستثمار في رأس المال البشري والتنمية البشرية وتطوير التعليم، ورفع المستويات المعيشية للأفراد ومكافحة الفقر.

وأشار الإدريسي، إلى محاولة تعظيم حجم الاستثمارات اليابانية في مصر بشكل أكبر والتي تقدر حجم بحوالي 250 مليون دولار، موضحا أن القارة الافريقية تؤكد على مفهوم الشراكة بين مصر والدول الصناعية، كما أن العلاقات الاقتصادية بين الدول تعتمد في الأساس على تحقيق مصالح متبادلة بين كافة الأطراف.

وأضاف الإدريسي، أن القارة الأفريقية مع وجود رؤي واحدة، واتخاذ الخطوات الجادة تجاه تحقيق التكامل الإقتصادي الإفريقي والعمل على إنشاء منطقة تجارة حرة تهدف إلى التكامل.