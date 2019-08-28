اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مع النائب محمود حسين عضو مجلس النواب، وكيل لجنة الشباب بمجلس النواب، لاستعراض الموقف التنفيذي الخاص بتطوير ورفع كفاءة استاد النادي المصري الرياضي.

تناول اللقاء أبرز نتائج زيارة اللجنة المشكلة من قبل الوزارة لمعاينة الإستاد من حيث التكلفة المالية الإجمالية لعملية التطوير، وتحديد العناصر المراد تطويرها بالإستاد ووضع المقايسة المالية الخاصة بتلك الأعمال.

وجرى الاتفاق على قيام اللجنة المشرفة على أعمال التطوير يرافقها الجهات المنفذة للمشروع، لإنهاء كافة إجراءات الإسناد وبدء تنفيذ أعمال التطوير خلال الأيام المقبلة.

وتناول لقاء الوزير مع وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ضرورة متابعة أعمال التطوير بما يواكب الكود الدولى للاستادات العالمية فضلا عن تجهيزه بكافة المتطلبات والمرافق الخدمية ليضاهي أفضل الاستادات الرياضية فى مختلف دول العالم أسوة بما تم تطويره من استادات مصر، والتي شهدت استضافة مباريات البطولة الأفريقية.