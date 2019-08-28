أعلنت وزارة الإسكان، عن إجراء القرعة العلنية اليدوية لعدد 1017 مقبرة للمسلمين في مدينة 6 أكتوبر، وذلك في مقر الجهاز 8 سبتمبر المقبل، بمساحة 40 مترا مربعا مقبرة، وشمل الطرح 864 مقبرة لقاطني مدن 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر و6 أكتوبر الجديدة والشيخ زايد، و153 مقبرة لقاطني محافظة الجيزة.

أما عن أهم اشتراطات القرعة، أن يحضر الحاجز الحاصل على الإيصال في القرعة الساعة 10 صباحا، ويسمح بحضور الحاجزين فقط من خلال الإيصال، ويستبعد المخالفين لشروط حجز تلك المقابر من حضور القرعة، حيث يشترط عدم حصول الأسرة على مقبرة أخرى.