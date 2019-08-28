أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بحبس مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة، لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، بشأن مصرع الطفل ياسين (6 سنوات)، في بالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية بالعمرانية.

وكان الطفل "ياسين" لقى مصرعه عقب سقوطه في بالوعة صرف صحي بمنطقة العمرانية، وتبين من خلال المعاينة والتحريات أن "بالوعة" الصرف كانت مغطاة بقطعة خشبية مما تسبب في وفاة الطفل، واستغرقت رحلة البحث عن جثته قرابة ساعة ونصف، حتى تمكنت القوات بمساعدة الأهالى من انتشال الجثة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحقيقات مستمرة.

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