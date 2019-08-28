رئيس جامعة القاهرة: تطوير 25% من "معهد الأورام".. ونتسلم كشف "التبرعات" اليوم

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن «إعادة تجديد المبنى الجنوبى لمعهد الأورام تتم على مستوى عالمى، وبأحسن المواصفات الدولية»، موضحاً أن طاقته الاستيعابية زادت بنسبة 30%، مشيراً إلى أنه شكل لجنة لتقييم حالة المبنى قبل تطويره بتكلفة 330 مليون ليكون على أحدث مستوى، خاصة أنه أثيرت تخوّفات من سقوطه، باعتبار أن عمليات التجديد يتم استكمالها بعد توقف 10 سنوات.

"الخشت": زيادة طاقة المعهد الاستيعابية إلى 30%

وأضاف «الخشت»، خلال مؤتمر عقده ، بمناسبة تفوق الجامعة التاريخى فى تصنيف شنغهاى الصينى، أن «إجمالى التبرعات التى وصلت إلى معهد الأورام زادت فى الفترة الماضية»، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم الكشوفات الخاصة بحساباته اليوم، موضحاً أنه سيتم خلال أيام الإعلان عن إجمالى قيمة التبرعات، منوهاً بأنه تم الانتهاء من 25% من الخطة الموضوعة للتطوير، مشيراً إلى أنه جارٍ الانتهاء من وحدة الطوارئ الجديدة بقصر العينى بتكلفة 130 مليون جنيه، إضافة إلى حل مشكلات العيادات الخارجية للمشروع اليابانى بمستشفى أبوالريش، على أن ينتهى 2020، لافتاً إلى أن اليابان خصّصت منحة إضافية للمشروع.

ورفع مكافأة النشر الدولى العلمى لـ150 ألف جنيه.. ولا مساس بـ"مجانية التعليم"

وكشف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة حققت قفزة كبيرة فى الفترة الماضية بدخولها 11 تصنيفاً عالمياً، نتيجة إجراءات رفع مكانتها وتطبيق أسس ونظام جامعات الجيل الثالث، فضلاً عن التماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، موضحاً أنه من ضمن خطط الجامعة الاستراتيجية، تطوير العقل المصرى وتمكين المرأة، مؤكداً أن الجامعة تقدّمت فى تصنيف شنغهاى على عدد من الجامعات العالمية، كجامعة ليفربول واشتودرجد، وجميع الجامعات التركية. وأوضح «الخشت» أنه تم تغيير عدد من اللوائح، واستحداث برامج تعليمية تتماشى مع متطلبات جامعات الجيل الثالث، لافتاً إلى أنه تم تطوير واستحداث 280 برنامجاً ولائحة دراسية العام الماضى، مؤكداً أن الجامعة قفزت نحو 100 مركز فى تصنيف شنغهاى الصينى لتصبح فى المرتبة من 301 إلى 400، وتقدّمت بنسبة 110% فى تصنيف QS البريطانى، مشيراً إلى أن جامعة القاهرة تعد أول جامعة بمصر فى التحول الرقمى من خلال تطبيقها عدداً من الإجراءات، كالدفع والتحصيل الإلكترونى، فضلاً عن إصدار شهادات التخرّج لمراحل البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا إلكترونياً، وبعلامات مائية، لافتاً إلى أنها تطبع من خلال جهات سيادية.

وأشار إلى أنه تم رفع مكافأة النشر الدولى العلمى إلى 150 ألف جنيه لأعضاء هيئة التدريس، فضلاً عن تحمّل الجامعة تكلفة النشر كاملة، لافتاً إلى أنها تنشئ البرامج المميزة للإنفاق على مجانية التعليم، وتنمية موارد أعضاء هيئة التدريس، مشيراً إلى أنه تم رفع مكافأة الساعة الإضافية للتدريس إلى 200 جنيه لكل عضو، فضلاً عن خصم 50% لأى عضو لجميع خدمات الجامعة، مضيفاً أنه تم نشر 5949 بحثاً مع جامعات دولية فى تصنيف ليدن، وتقدّمت الجامعة فى 14 تخصصاً علمياً، وفى الصحة العامة 101، وعلوم الطب البيطرى من 151 إلى 200 فى تصنيف شنغهاى الصينى للتخصصات.

وأكد «الخشت»، توحيد أكواد الطلاب على مستوى الجامعة، ونشر المقررات الإلكترونية على موقعها، مشيراً إلى إصدار بطاقات لدفع المصروفات الدراسية، مع العمل على تنمية القدرات والأنشطة الإبداعية والمجتمعية وإطلاق برنامج مكثف للأنشطة الطلابية، وإطلاق سباق الدراجات بمدينة الطالبات، وأول حاضنة أعمال للشركات الناشئة، لتكون مركزاً للتميّز فى مجالات ريادة الأعمال فى الجامعات الحكومية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن هناك تفوقاً كبيراً لطلاب جامعة القاهرة فى المسابقات العالمية والمحلية المتعلقة بالثقافة والابتكار، وتنفيذ 38 مشروعاً، والعمل فى تفعيل المبادرات الرئاسية، مثل مشروع 100 قائد أفريقى بكلية دار العلوم، منوهاً بأنه لا مساس بمجانية التعليم.

وعلق «الخشت»، على حملة «علماء مصر غاضبون»، بقوله: «نعمل على زيادة موارد أعضاء هيئة التدريس وتوفير مصدر إضافى للدخل لهم، بزيادة مكافآت الأبحاث العلمية ومكافآت النشر الدولى ومناقشة الرسائل العلمية والبرامج الخاصة التى تتراوح قيمة الساعة الواحد بها لأعضاء هيئة التدريس من 200 إلى 500 جنيه».