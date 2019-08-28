قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المجلس بصدد إنشاء العرض المتحفي "آثار العواصم المصرية القديمة"، مرورا بعواصم الدولة القديمة والوسطى والحديثة، لافتا أن هذا أول متحف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف وزيري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن المتحف سيضم أكثر من 1000 قطعة أثرية، بالإضافة إلى مقبرة جميلة، وسيكون بمواصفات عالمية، موضحا أنه يأتي على هامش بروتوكول بين المجلس الأعلى للآثار ومجموعة الماسة التابعة للقوات المسلحة.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه سيجري افتتاح متحف طنطا بمحافظة الغربية، السبت المقبل، مشيرا إلى أنه جرى توقيع برتوكول مع محافظة مطروح وكفر الشيخ من أجل إنشاء متاحف جديدة فيهما.