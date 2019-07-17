الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بشكل كبير وغير عادِ بملف الآثار والتطوير الذي يحدث فيه.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أن اهتمام الرئيس السيسي بالمتحف الكبير وتطوير منطقة الأهرامات يظهر بشكل جلي باجتماعاته المتكررة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، وكذلك اهتمام رئيس الوزراء بتطوير المناطق الأثرية والمتاحف.

وأوضح: "بنعمل سيناريو هيقلب العالم في نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير في قاعات عرض رهيبة للمتحف القومي للحضارة الموجود في الفسطاط".

وعن بيع الآثار المصرية بالخارج، شدد وزيري على أنه سنواصل ملاحقة أي مشتري للقطع الأثرية المباعة من صالة المزادات "كريستيز" بلندن، مشيرا إلى أن اتفاقية اليونسكو سنة 1970 مصر والتي وقعت عليها مصر تمنع بيع أي قطعة أثرية خرجت بشكل غير شرعي قبل هذا التاريخ.

وعن رأس الإله أمون بملامح توت عنخ أمون، أكد أنهم أرسلوا لصالة كرستيز والخارجية البريطانية، والاطلاع على المستندات لكن لم يرد أحد، "طلبنا تأجيل المزاد ولم ينصت أحد".