اشتكى عدد من سكان مدينة رأس البر لانتشار الباعة الجائلين في شارع النيل، والذي يعد متنفسا للأهالي.

وقال عادل عباس، أحد أهالي المدينة، إنه يرفض تحويل النيل والحدائق المحيطة به إلى أسواق شعبية، والتي تؤدي إلى تشويه المدينة، مطالبا المسئولين بالتدخل العاجل لإنقاذ الأمر.

وأضاف عمرو الموجي، أحد المواطنين، أن المسئولين في المدينة يهتمون فقط بالفنادق والمناطق المحيطة بهم، ويلتقط محمود المتبولي دكتور جامعي طرف الحديث قائلا إنه ليس من حق أي مواطن تشجيع العشوائية والبلطجة لتشويه الحدائق وتحويلها لأسواق عشوائية.

في المقابل، أكد اللواء عماد حمدي، رئيس المدينة في تصريح لـ"الوطن" أنه جار تطوير شارع النيل ورفع الإشغالات باستمرار، وسيجرى إنشاء سوق حضاري للباعة الجائلين ولكن ليس في الشارع المذكور، مؤكدا أنه سيراعي الجميع.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وقعت بروتوكول تعاون مع الإنتاج الحربي لإنشاء سوقا حضاريا بمدينة رأس البر، ضمن خطة التطوير القائمة بالمحافظة لحل مشكلة الباعة الجائلين وإعادة الوجه الراقي والحضاري لمدينة رأس البر.