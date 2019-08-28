أعلنت الدكتورة هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، عن إطلاق مبادرة الاتحاد "مصر الطريق إلى أفريقيا ومثلث النجاح"، خلال مؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي.. مصر الطريق إلى أفريقيا"، الذي سيعقد خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2019 بالقاهرة والافتتاح ببيت العرب جامعة الدول العربية.

حضر المؤتمر الصحفى ممثللا من جامعة الدول العربية المهندس وليد جودة، ومن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة غدير حجازي، مساعد الوزيرة، ومن وزارة التضامن سحر البذار مستشارة الوزيرة للمسئولية المجتمعية، ومن وزارة المالية شيرين الشرقاوى مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية، وعدد من ممثلي الهيئات والنواب.

وأكدت يسي، خلال المؤتمر الصحفي، الذى نظمه الاتحاد بالتعاون مع جمعية سيدات الأعمال للتنمية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية، أن المؤتمر بمثابة اهتمام خاص من القطاع الخاص والمجتمع المدنى بالتعاون مع القارة الأفريقية فى ظل رئاسة مصر برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاتحاد الأفريقى لعام 2019 وتوقيع الاتفاق "التاريخي" للتجارة الحرة في القارة خلال قمة الاتحاد الأفريقي التى عقدت مؤخرا فى نيامى.

وأشارت هدى يسي، التي تم اختيارها أيضا النائب الأول لرئيس مجلس الاعمال المصرى السودانى الجنوبى، إلى أن إطلاق مبادرة الاتحاد "مصر الطريق إلى أفريقيا ومثلث النجاح"، ستكون بحضور مستثمرين عرب وأفارقة ومصريين للاستفادة من التكنولوجيا والخبرة والمزايا الاستثمارية المتوافرة في دولنا العربية والأفريقية وبالتعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة.

ويشارك فى المؤتمر 40 شخصية من أهم وأكبر رجال أعمال من كوريا الجنوبية برئاسة كانج وونج أكدوا مشاركتهم في المؤتمر بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية إلى جانب مشاركة العديد من دول آسيا وذلك تأكيدا على التعاون الدولي.