ضبط رجال الجمارك بالإدارة الأولى لمطار القاهرة مبنى الركاب رقم 1 برئاسة أميرة عطية نجدي، محاولة تهريب طبنجة صوت وعدة طلقات خاصة بها مع راكب مصري قادم من إيطاليا.

وقالت مصادر جمركية، إن إخبارية مقدمة من إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة الدولي أكدت الاشتباه في محاولة أحد الركاب المصريين القادمين على رحلة طائرة القادمة خطوط شركة إير إيطاليا القادمة من مالبنزا بإيطاليا، تهريب بضائع ممنوعة، وجرى تفتيش حقائبه.

وتبين من التفتيش وجود طبنجة صوت وعدة طلقات خاصة بها مخبأة داخل حقيبة، وقرر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات .