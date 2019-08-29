شن فرع جهاز شئون البيئة لوسط الدلتا عدد من الحملات التفتيشية على المنشآت الصناعية الصغرى في طنطا، حيث جرى تنفيذ 3 حملات لقياس عوادم السيارات، أسفرت عن قياس عوادم سيارات لـ 337 سيارة، منها 5 سيارات مخالفة تعمل بالبنزين و237 سيارة مطابقة تعمل بالبنزين و95 سيارة مطابقة تعمل بالسولار.

كما شن الجهاز 5 حملات تفتيشية على الصناعات الصغرى خلال الفترة الماضية، أسفرت عن إزالة 24 مكمورة، وتبين توقف 6 مكامير عن العمل، و10 مكامير مطورة تعمل ومطابقة للبيئة، كما تم التفتيش على 4 مصانع طوب منها 3 مصانع تعمل ومطابقة، ومصنع متوقف عن العمل.

ويأتي تلك المجهودات ضمن توجيهات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لجميع الفروع الاقليمية بالمحافظات بضرورة الحفاظ على جودة الهواء، وتقليل والحد من ملوثاته حتى نصل إلى بيئة نظيفة خالية من التلوث حفاظا على صحة المواطنين.