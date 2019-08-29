وزيرة الثقافة تبحث استعدادات الدورة 35 لمهرجان "الإسكندرية السينمائي"

استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أمس، الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، حيث عرض عليها الترتيبات النهائية للدورة الـ35 للمهرجان، التي تقام خلال الفترة ما بين 8 و13 أكتوبر المقبل.

وأكدت عبدالدايم، خلال اللقاء، على دعم المهرجان الذي يعد نافذة مصر السينمائية على دول البحر المتوسط، وعلى وضع المهرجان تحت رعايتها ودعوة جميع قطاعات الوزارة والوزارات المعنية ومحافظة الإسكندرية، لتقديم الدعم الكامل للمهرجان لكي يخرج بالصورة المشرفة لمصر أمام ضيوف 32 دولة عربية وأوروبية.

وسلم أباظة الوزيرة تمثال "الزيتونة الذهبية" الذي تسلمه خلال حضوره الدورة الأولي لمهرجان مكناس الدولي الأول للسينما العربية، الذي عقد الشهر الماضي، حيث تسلم درع تكريم جمهورية مصر العربية بصفتها الدولة ضيف الشرف وبصفته رئيس الوفد المصري المشارك في المهرجان بحضور سفير مصر بالمملكة المغربية الدكتور أشرف إبراهيم.

وأعربت عبدالدايم عن سعادتها باختيار مصر ضيف شرف للمهرجان، مؤكدة عزمها تقديم الدعم اللازم للسينما المصرية لكي تقوم بدورها في نشر الثقافة المصرية وتحقيق التقارب بين الشعوب الشقيقة والصديقة.