مسؤول بالجيش الليبي: رصدنا صور وأسماء المقاتلين الإرهابيين في ليبيا

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، ومدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، إن الميليشيات المسلحة الإرهابية شنت هجوما على مدينة مرزق، موضحًا أنه تم رصد صور وأسماء المقاتلين الإرهابيين في ليبيا تدل على تعاونهم مع تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضاف المحجوب، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، على شاشة "TeN"، أن الليبيين أمامهم خيارين إما الدولة والجيش أو المليشيات والفوضى، معتبراً أن الأتراك مصلحتهم في ليبيا ضرب النسيج الاجتماعي وتهجير القبائل فهناك دعم خفي غير مباشر من تركيا كبطاقات الفيزا والدولار الذي يتم تصريفه بتركيا.

وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، إلى أن ميليشيات الوفاق تكبدت خسائر فادحة في محاور القتال حول غريان، كما أن الجيش الوطني لا يزال يواصل خطة استنزاف الميليشيات بشكل يومي لتكبيدها أكبر عدد ممكن من الخسائر في الأرواح والمعدات.

وتابع: "الميليشيات في حالة انهيار كامل تنظيمياً ومعنوياً، لا سيما في ظل تكثيف طيران سلاح الجو من طلعاته القتالية، التي استهدفت مواقع وتجمعات لمجموعات مسلحة في مواقع مختلفة".