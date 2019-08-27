قالت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، إن القوات المسلحة الليبية تعاملت بحرفية عالية ومهنية ومسؤولية خلال حربها على الإرهاب في ليبيا، مشددة على أنها الضامن للدولة ومؤسساتها وللوطن والمواطن.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن اللجنة تقدر حجم المهنية والمسؤولية التي تمتعت بها القوات المسلحة تقيدا والتزاما بتعاليم الدين الإسلامي، ومدى الوعي والالتزام بقواعد الاشتباك وبالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتابع البيان أن أبناء القوات المسلحة قدموا في كافة مسارح العمليات الممتدة من بنغازي إلى درنة إلى الهلال النفطي إلى الجنوب وأخيرا طرابلس نموذجا وطنيا في حماية وصيانة ممتلكاتهم الخاصة، وحماية ممتلكات الدولة العامة.