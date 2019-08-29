إبراهيم مجدي: أتمنى أن يكون هناك عاما للمراهقين مثل المرأة والشباب

قال دكتور إبراهيم مجدي في برنامج "وردية ليل" على "راديو مصر" الذي يقدمه دكتور حسام كامل، إنه يأمل أن يكون هناك عام للمراهق كعام المرأة والإعاقة والطفل، خاصة أن المراهقين يمثلون 48% من تعداد سكان العالم وهم مستقبل الأوطان.

وأضاف "مجدي" أنه يتمني دعوة فريق bts أو أحد الفرق الكورية لمنتدى شباب العالم، خاصة أن أغاني الفريق هادفة وتتعاطى بشكل إيجابي مع المشاكل التي يعاني منها المراهقين والشباب.

وتابع مجدي أن الأمراض النفسية للمراهقين تنتشر وسط الطبقات أصحاب الدخول المادية المرتفعة، وهناك ارتفاع في معدل الاكتئاب والانتحار بين المراهقين في العالم العربي، موضحًا أنه مطلوب من الأهل مصداقة أولادهم وعدم الاكتفاء بتحقيق المطالب المادية فقط. كما طالب بمشروع مصري ضخم لصناعة نجوم في الفنون والرياضة وتأهيلهم ليصبحوا قدوة ونموذج وقوة ناعمة.

وأكد أن محمد صلاح هو أبرز نموذج عربي لمفهوم القوى الناعمة وصناعة النجم.