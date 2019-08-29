ضبطت حملة مشاركة من قسم مباحث التموين بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع إدارة العلاج الحر والتفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية، مساء الأربعاء، طالبا مفصولا من كلية الطب ينتحل صفة طبيب ويكشف على المرضى داخل عيادته الخاصة بإحدى قرى مركز بنى سويف.

ووردت معلومات لإدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية مفادها، انتحال أحد الأشخاص لصفة طبيب وإدارته عيادة خاصة له، يوقع بها الكشف على المرضى.

وبتقنين الإجراءات القانونية، انتقلت قوة أمنية من قسم مباحث التموين، برئاسة العقيد محمد محفوظ، يرافقه الدكتور بسام رونز، مدير إدارة العلاج الحر، ونائبه أحمد عبدالعظيم، والصيدلي إسكندر عطيه، إلى العيادة.

وضبطت الحملة شخصا بحوزته كارنيه نقابة أطباء مزور وترخيص مزاولة مهنة مزور، وإثبات قيد يفيد أنه طالب بالفرقة السادسة كلية الطب.

كما ضبطت الحملة أدوية منتهية الصلاحية، وأدوية تأمين صحي خاصة بوزارة الصحة والسكان وعينات مجانية، وأدوية مهربة وأدوية جدول تان مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية داخل العيادة.

كما ضبطت الحملة جهاز سونار وسرير كشف وجهاز ضغط وسماعة وأدوات جراحية تستعمل في العمليات.

ودلت التحريات الأولية إلى أن المتهم طالب مفصول من كلية الطب بجامعة الفيوم وينتحل صفة طبيب، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.