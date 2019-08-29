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الليلة.. الزمالك يصطدم بمصر للمقاصة

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زيادة منافذ التذاكر وتوفير الفكة بالمترو استعدادا للعام الدراسي

زيادة منافذ التذاكر وتوفير الفكة بالمترو استعدادا للعام الدراسي

"محمود" طفل يتحدى السرطان بـ"ابتسامة دائمة": عارف أن ربنا هيشفينى ويعوضنى

"محمود" طفل يتحدى السرطان بـ"ابتسامة دائمة": عارف أن ربنا هيشفينى ويعوضنى

مستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية في نابلس

مستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية في نابلس

السيسي يدعو القطاع الخاص الياباني للاستثمار في أفريقيا: نحن نهتم بكم

السيسي يدعو القطاع الخاص الياباني للاستثمار في أفريقيا: نحن نهتم بكم

نص كلمة السيسي في الجلسة الثالثة بـ"تيكاد": أفريقيا من أكثر المناطق جذبا للاستثمارات

نص كلمة السيسي في الجلسة الثالثة بـ"تيكاد": أفريقيا من أكثر المناطق جذبا للاستثمارات

"اللولو".. شاب يحترف فن الخدع السينمائية في غزة: أحلم بـ"هوليوود"

"اللولو".. شاب يحترف فن الخدع السينمائية في غزة: أحلم بـ"هوليوود"

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"محمود" طفل يتحدى السرطان بـ"ابتسامة دائمة": عارف أن ربنا هيشفينى ويعوضنى

"محمود" طفل يتحدى السرطان بـ"ابتسامة دائمة": عارف أن ربنا هيشفينى ويعوضنى

نشرة التوظيف.. فرص عمل بالبنوك والشركات الخاصة والجهات الحكومية

نشرة التوظيف.. فرص عمل بالبنوك والشركات الخاصة والجهات الحكومية

صاحب فضية دورة الألعاب الأفريقية لـ"الوطن": وصلت نهائيين في سنة

صاحب فضية دورة الألعاب الأفريقية لـ"الوطن": وصلت نهائيين في سنة

"هندسية الجيش" تتولى تطوير "مسجد الحسين"

"هندسية الجيش" تتولى تطوير "مسجد الحسين"

حصاد 6 أشهر على رئاسة السيسي للاتحاد الأفريقي: مصر صوت القارة السمراء

حصاد 6 أشهر على رئاسة السيسي للاتحاد الأفريقي: مصر صوت القارة السمراء

إيرادات أفلام عيد الأضحي .."الفيل الأزرق 2" في الصدارة بـ90 مليون جنيه

إيرادات أفلام عيد الأضحي .."الفيل الأزرق 2" في الصدارة بـ90 مليون جنيه

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