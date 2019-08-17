طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات على قطاع غزة الفلسطيني

شنت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من الليل، عدة غارات على أهداف متفرقة من قطاع غزة الفلسطيني.

وقصفت طائرة إسرائيلية أحد المواقع التابعة للمقاومة شرق حي التفاح شرق غزة بصاروخين، حسب وكالة "فلسطين اليوم".

واستهدفت طائرات الاحتلال أرضا زراعية شرق المحافظة الوسطى، إضافة لأرض زراعية أخرى شرق دير البلح، دون الإعلان عن وقوع إصابات حتى الآن.

وجاء هذا القصف بعد ساعات قليلة من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة، اعتراض 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو مستوطنة "سديروت" الواقعة شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وذكر موقع "حدشوت" الإخباري الإسرائيلي أن منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ نجحت في اعتراض 3 صواريخ أطلقت نحو "سديروت".

ولفت إلى أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات "سديروت وحافيم وايرز ونيريم واور هينر"، محذرة من سقوط صواريخ أطلقت من شمال القطاع.