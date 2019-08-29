274 طفلة تركية يضعن حملهن خلال عامين بمستشفى حكومي

شهدت مستشفى "كاباز" الحكومي في أنطاليا وضع 274 طفلة حملهن خلال العامين الأخيرين، حيث تبين أن أعمار هذه الفتيات تتراوح بين 14 و17 عاما من بينهنّ 115 تركية و159 أجنبية.

وتستعد نقابة محامي أنقرة لنقل القضية إلى القضاء، حيث ذكر رئيس مركز حقوق الطفل بنقابة محامي أنقرة سراب أرطغرل، أنهم تقدموا بطلب تدخل فيما يتعلق بقضايا الاستغلال الجنسي التي انتقلت إلى القضاء بغض النظر عما إن كانت الأسر قد طلبت هذا أم لا، حسب صحيفة "زمان" التركية.

وأكد أرطغرل أن الخبراء الذين أجروا الولادة بموجب القانون يتوجب عليهم تقديم التقارير إلى إدارة الطفل التابعة للنيابة أو مديرية الأمن.

وأضاف أرطغرل أنه يتوجب على الشرطة التركية بدء إجراءات بغض النظر عن كون الأطفال أتراكا أم أجانب قائلا: "هناك مشاكل تتعلق بالتأمينات الصحية لمواطني الدول الأجنبية، قد يواجهون مشاكل مختلفة في العلاج لكن للولادة وضع مختلف، سواء كان الطفل أجنبيا أم تركيا يتوجب بدء إجراءات قانونية بموجب مبدأ حماية الطفل، في حال عدم إخفاء الولادة سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بدون شك".

أشار أرطغرل أيضا إلى متابعتهم للعديد من الوقائع المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها الأطفال الأجانب قائلا: "تقدمنا بشكوى للمسؤولين بشأن واقعة الطفلة السورية التي تعرضت لاستغلال جنسي في كوملوجا، تم نقل الطفلة إلى أربعة مستشفيات لكن تم رفضها، وعقب الادعاءات تقدمنا ببلاغ، سنطلق المبادرات اللازمة بشأن حمل الأطفال حتى وإن طالبت الأسر بالتستر على الأمر".