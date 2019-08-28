تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

السيسي يعقد قمة موسعة مع رئيس الوزراء الياباني بمدينة يوكوهاما

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة يوكوهاما، صباح اليوم الأربعاء، مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء اليابان "شينزو آبي" بحضور وفدي البلدين، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس وزراء اليابان رحب بالرئيس، موجهاً الشكر له على تلبية الدعوة للرئاسة المشتركة للقمة السابعة للتيكاد والمتعلقة بالمشاركة الاستراتيجية بين اليابان والقارة الأفريقية، مؤكداً ما تحظى به مصر وحضارتها العريقة من تقدير لدى الشعب الياباني.

"التأمين الصحي": 300 ألف مواطن سجلوا عبر المنظومة وأجرينا 3260 عملية

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس منظومة التأمين الصحي الشامل، إنه تم تسجيل أكثر من 300 ألف مواطن عبر المنظومة حتى الآن، وأضاف السبكي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن المنظومة تسير بشكل مشرف جدا في شهرها الثاني وهو ما يعكسه إقبال المواطنين عليها بشكل كبير للتسجيل في تلك المنظومة، موضحا أنه تم إجراء 3260 عملية جراحية تم من ضمنها إجراء 1000 عملية كبرى حدثت للمرة الأولى بالمنظومة وببورسعيد مثل زراعة القوقعة والقرنية، بخلاف عمليات جراحات القلب أو القسطرة القلبية أو تخصصات الرمد والعيون والعيوب الخلقية.

متحدث الوزراء: من المحتمل اعتبار الأحد إجازة رسمية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من الوارد أن يكون الأحد المقبل أجازة رسمية حال أعلنت دار الإفتاء أن السبت المتمم لشهر ذي الحجة والأحد أول أيام شهر محرم والعام الهجري الجديد.

قطر تستعد لسحب استثمارات من تركيا تعادل الـ20 مليار دولار

كشف تقرير تركي أعده كبير مستشاري رئيس حزب الشعب الجمهوري أردوغان توبراكز، أن قطر تستعد لسحب استثماراتها من تركيا، بالرغم من العلاقة الوثيقة بين البلدين، وأشار التقرير إلى أن الخطوة القطرية ربما تأتي بموافقة أمريكية، فيما يقدر خبراء اقتصاديون الاستثمار القطري في تركيا بنحو 20 مليار دولار، وبحسب تقرير توبراكز، وهو نائب برلماني عن إسطنبول، فقد تمت مناقشة هذه المستجدات المفاجئة، خلال زيارة أمير قطر تميم بن حمد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

سقوط قتلى مدنيين بغارة نفذتها طائرة تركية مسيرة في ليبيا

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن طائرة تركية مسيرة تساند ميليشيات طرابلس، نفذت غارات جوية على منطقة الأصابعة "جنوبي طرابلس"، ما أدى إلى مقتل 4 موظفين مدنيين، وأضاف المركز، أن الطائرة التي يتم التحكم فيها من غرفة عمليات في طرابلس استهدفت موظفين كانوا في مقر عملهم بمخازن السلع التموينية بالأصابعة، بحسب "سكاي نيوز عربية".

رئيس البرازيل يتراجع ويوافق على قبول المساعدات لغابات الأمازون

بعد يوم واحد من رفض البرازيل تقديم المساعدات من دول مجموعة السبع لمكافحة حرائق الغابات في الأمازون، قال الرئيس البرازيلي إن حكومته ستقبل جميع المساعدات الخارجية من المنظمات أو الدول، طالما يمكنها أن تقرر كيفية استخدام هذه المساعدات.

مسؤول بـ"المصري الكبير": افتتاح المتحف في الربع الأخير من 2020

قال الدكتور حسين كمال مدير عام شؤون الترميم بمشروع المتحف المصري الكبير، إنه تم الانتهاء من نحو 93% من إجمالي أنشطة المتحف المصري الكبير، كما تم الانتهاء من 100% من الهياكل الخرسانية، بجانب الانتهاء من 90% من التشطيبات الداخلية لقاعات العرض، كما تم نقل 48 ألفًا و300 قطعة أثرية إلى المتحف المصري الكبير بمركز الترميم، وتوقع "كمال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc"، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن يكون افتتاح المتحف المصري الكبير على أعلى مستوى، حيث إن المتحف يُعد مشروعا ثقافيا متكاملا وليس مجرد متحف، كما أنه سيكون مشروع القرن، موضحًا أن الافتتاح سيكون خلال الربع الأخير من عام 2020.

ليس موقعا إباحيا.. جامعة الأزهر تكشف تفاصيل "لينك مؤتمر الطلاب الجدد"

كشف الدكتور محمد فرج مستشار رئيس جامعة الأزهر لشئون التنسيق، كواليس ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، حول ظهور موقع إباحي على الشاشة المخصصة للعرض، أثناء لقاء رئيس الجامعة مع الطلاب الجديد الأحد قبل الماضي، وقال فرج في بيان له، إن الصورة ليست حقيقية على الإطلاق، وحينما تم تحقق من الأمر تبين أن الموقع خاص بالأماكن السياحية العالمية ويطلق عليه "celebritycruises"، وليس كما يدعي البعض أنه موقعا إباحيا.

من بينها رسوم متحركة.. تعرف على الأفلام المصرية المشاركة في "الجونة"

أسابيع قليلة تفصل الجمهور عن انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل، ومن أهم ملامح الدورة الحالية غياب الفيلم المصري عن المسابقة الرسمية في فئتيها الروائية الطويلة والوثائقية الطويلة، وبالرغم من ذلك، هناك حضور للأفلام المصرية في بقية فئات المهرجان، ففى مسابقة الأفلام الروائية القصيرة من ضمن 23 فيلما، يشارك فيلمان مصريان، الأول للمخرجة منة إكرام بعنوان "عمى ألوان"، وتدور أحداث الفيلم فى 11 دقيقية حول مصريين يلتقيان بالصدفة فى الخارج، يكتشف‭ ‬كلاهما‭ ‬أنهما‭ ‬لا‭ ‬يمتلكان‭ ‬أي‭ ‬اهتمام‭ ‬مشترك،‭ ‬رغم‭ ‬أنهما‭ ‬يأتيان‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬البلد، ‬يفحص‭ ‬الفيلم‭ ‬مفاهيم‭ ‬الطبقية والاجتماعية من خلال وجهتى نظر البطلين المختلفتين، إضافة إلى فيلم "هذه ليلتى" للمخرج يوسف نعمان، تشارك فى بطولته ناهد السباعى، وتدور أحداثه حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها من ذوي القدرات الخاصة، لشراء آيس كريم، والاستمتاع به في أحد أحياء القاهرة الراقية، إلا أنَّها تواجه ما لم تكن تتوقعه.

تعثر صفقة المهاجم السوبر في الأهلي.. والأحمر يُنقب بـ"دوريات أوروبا"

يواجه الأهلى أزمة فى إنهاء ملف التعاقد مع مهاجم جديد فى الوقت الحالى بسبب عدم وجود بدائل مميزة يستطيع الفريق الاستفادة منها بدورى أبطال أفريقيا، والمباريات المحلية إلى جانب ضيق الوقت وإغلاق باب القيد بعد أيام قليلة، ويركز مسئولو الأهلى فى الوقت الحالى على إنهاء ملف المدير الفنى الأجنبى، حيث يفاضل النادى بين 3 مدربين وسافر أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق فى جولة أوروبية لإنهاء التفاوض بشكل سريع مع أحدهم وهو ما يعطل بشكل كبير التعاقد مع مهاجم جديد.