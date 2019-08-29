شينزو آبي لـ السيسي: أفريفيا قطعت خطوات على طريق تحسين بيئة الاستثمار

أكد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، أن قمة "التيكاد 7" التي ولدت من جديد تركز حاليا على مجالات مثل تشجيع القطاع الخاص وريادة الأعمال، مشيرا إلى أن شركات يابانية خاصة تعاونت مع شركاء أفريقيا، في العديد من المشروعات ومن بينها مشروع لمواجهة أزمة الكهرباء بتنزانيا.

وقال آبي، خلال لقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الاهتمام بالتنمية البشرية عالية الجودة والحصول على التمويل يعد شرطان أساسيان لدعم بيئة الاستثمار ومواجهة متطلبات الدول الأفريقية.

وأضاف أن بلاده ستدرب كوادر من دول أفريقيا على إدارة الديون ومواجهة المخاطر الناجمة عنها، كما أنها سترسل خبراء متخصصين في التنمية المستدامة إلى دول أخرى مثل جامبيا .

وأشار آبي، إلى أن اليابان سوف تتعاون مع الدول الأفريقية لزيادة معدل إنتاج الأرز، لافتا إلى أن دولا أفريفية عديدة قطعت خطوات كبيرة على طريق تحسين بيئة الاستثمار وريادة الأعمال.

وأوضح أن الاتحاد الأفريقي لديه خطة طموحة للتنمية وتحسين بيئة الاستثمار وتدريب الشباب وتشغيلهم حتى عام 2063، داعيا الشركات اليابانية الخاصة إلى التوجه إلى القارة الأفريقية لاستغلال الفرص الاستثمارية بها.

كان رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، تعهد -في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لقمة "التيكاد" السابعة أمس- بتعزيز الاستثمارات اليابانية الخاصة بالقارة الأفريقية، مشيرا إلى أن حكومته ستبذل قصارى جهدها لمساعدة الشركات اليابانية على ضخ استثمارات بالدول الأفريقية.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الاقتصاد والتجارة الياباني بمدينة يوكوهاما، على هامش مشاركته في قمة التيكاد.

وتنعقد قمة "تيكاد 7" أو "مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية"، في الفترة بين 28 و30 أغسطس الجاري، بمدينة يوكوهاما اليابانية، والذي انطلق لأول مرة عام 1993 بمبادرة من الحكومة اليابانية.