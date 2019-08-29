سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات الأسبوع في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وتستعرض "الوطن" لقرائها أسعار بيع وشراء الدولار في البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.5 جنيه للشراء، و16.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.5 جنيه للشراء، و16.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

بلغ سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي

بلغ سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي نحو 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.