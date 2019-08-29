الدولار يستقر في 10 بنوك.. ويتراجع قرشين في أبو ظبي الإسلامي

سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارا سعريا في أغلب البنوك بداية التعاملات اليومية، واستقر في 10 بنوك وهي: "الأهلي المصري، الأهلي اليوناني، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني، كريدي أجريكول، بلوم، القاهرة، مصر" عند 16.50 للشراء مقابل 16.60 جنيه للبيع.

واستمر مصرف أبو ظبي الإسلامي، ضمن قائمة البنوك الأعلى سعرًا لشراء الدولار رغم تراجع الدولار بقيمة قرشين، ليباع بـ16.61 جنيه فيما سجل سعر الشراء به 16.52 جنيه.

فيما جاء بنك "التعمير والإسكان" في قائمة البنوك الأقل سعر لبيع وشراء الدولار ليباع بـ 16.59 مقابل 16.49جنيه للشراء.