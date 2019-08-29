ألقى أعضاء وحدة التزييف والتزوير بقسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن بنغازي في ليبيا، القبض على أحد الأشخاص من حاملي جنسية إحدى الدول المجاورة، ممن يمتهن أعمال السحر والشعوذة.

وقال مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي أمس، وفق ما نقل موقع "بوابة أفريقيا" الإخبارية، إنّ عملية القبض على "م . ج . هـ" جاءت بعد دعوة امرأة ليبية للعلاج بحجة أنّها مصابة بمس من الجن.

وذكر الإعلام الأمني أنّ أعضاء وحدة التزييف والتزوير داهموا منزل المشعوذ، وعثروا على مواد تستخدم في أعمال السحر والشعوذة.

واعترف المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وأُحيل مع المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات القانونية حياله.

وقالت مصادر في مديرية أمن بنغازي لـ"الوطن"، إنّ الشخص مصري الجنسية.