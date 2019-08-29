وكيل صحة دمياط لـ"الوطن": 160 ألف فتاة وسيدة خضعن للكشف عن سرطان الثدي

قال الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة في دمياط، في تصريح لـ"الوطن" نحو 160 ألف فتاة وسيدة، خضعن للكشف عن إصابتهن من عدمه بسرطان الثدي وذلك في إطار مبادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في دمياط، أن المبادرة مستمرة إلى مالا نهاية والشهرين التي انطلقت فيهم المبادرة، كانوا مجرد تدشين للحملة على أن تستمر كخدمة أساسية تقدم طول الوقت للسيدات والفتيات.

وتابع عبد الغني:"محافظة دمياط تحتل المركز الأول في نسبة تحقيق المستهدف على كافة محافظات المرحلة الأولى وبفارق كبير عن أقرب محافظة".

ولافت عبدالغني إلى أن مديرية الصحة في دمياط استعدت لاستقبال العدد المستهدف، والذي يشمل كافة النساء من سن 18 سنة فيما فوق، ويقدر بنحو 500 ألف سيدة وفتاة في دمياط، وذلك للكشف عن كل ما يخص صحة المرأة من الأمراض غير السارية، والتوعية والتثقيف الصحي والكشف المبكر عن الأورام.

وأضاف "عبد الغني" أن صحة المرأة هي صحة المجتمع، ويجري تحويل الحالات الإيجابية لمراكز العلاج لبدء الفحوصات والعلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات، والكشف عن طريق طبيبات وممرضات مدربات.