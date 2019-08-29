نشرت شركة bmw المصنعة للسيارات فيديو على "يوتيوب"، تستعرض فيه التصميم واللون الجديد للسيارة "x6 Vantablack" باللون الأسود.

وتحتوي السيارة على محرك بسعة 4400 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 450، وتبلغ أقصى سرعة للسيارة 250 كيلو متر في الساعة، كما تستغرق السيارة وصولاً لأعلى سرعة لـ100 كيلومتر 4.8 ثانية، والسيارة بها ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ8 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كيلومتر 9.7 لتر من الوقود.

وتعتبر شركة BMW من أكبر الشركات المتخصصة في صناعة السيارات الفارهة في العالم، وتنافسها الشركات الكبرى مثل "مرسيدس، وأودي، ولكزس، ولاند روفر، وفولكس فاجن".