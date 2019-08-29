ضبط رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك، محاولة تهريب لكمية من الأقراص المخدرة، مع راكب مصري قادم من الصين.

وذكرت مصادر جمركية، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من الصين، تم الاشتباه في راكب مصري قادم من الصين، بتفتيش حقائبه وتفتيشه ذاتيا تبين وجود 166 قرص وكبسول من مخدر الترامادول و7 هواتف IPhone و2 IPAD و30 سيجارة إلكترونية و6 أجهزة تعويضية.

وشارك في الضبط كل من: أحمد سيد إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد حنفي وكريم نبيل ومصطفى عبد الفضيل وهاني محمود وإسلام ماهر ورأفت محمد.

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.