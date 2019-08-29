يستضيف برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة "Cbc"، فرقة "بلاك تيما"، وذلك غدا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويأتي الحوار بعد مرور 15 عامًا على تأسيس "بلاك تيما"، حيث يتحدث أعضاء الفرقة عن كواليس انطلاقهم وأبرز التحديات التي واجهتهم وكيف تغلبوا عليها، كما يقدمون عددًا من أبرز أغنياتهم، بالإضافة إلى أغنيات من الألبوم الجديد التي تعرض لأول مرة على شاشة التليفزيون.

ويُجيب أعضاء الفريق خلال الحوار على العديد من الأسئلة بشأن أفكار الأغنيات التي قدموها، خاصة وأن التجربة كلها من جنوب مصر وخلقوا حالة غنائية بدون شبيه.