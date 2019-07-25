صور.. بلاك تيما يشعل حفل ثالث ليالي مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية

واصلت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، تألقها في جذب الجماهير خاصة الشباب من خلال مهرجانها الصيفي، المقام بالمسرح الروماني في منطقة كوم الدكة بالإسكندرية.

وجاءت الليله الثالثة لتؤكد أن الفنون أحد عناصر القوة الناعمة المؤثرة في تنمية المجتمع وبناء الإنسان، واتضح ذلك من حضور مئات الشباب من مختلف الأعمار في حفل فريق بلاك تيما، الذي نجح في استثمار طاقات الشباب من الجمهور لصالح الفن بتفاعلهم المتواصل خلال الحفل الذي تضمن مجموعة من الأغاني، التي عبرت عن جيلهم بأسلوب فني مميز وأداء إبداعى راق.

وقدم الفريق مجموعة من أعماله الخاصة، التي تنوعت بين الاجتماعية والعاطفية وروت قصصا من أحلام وطموحات الأجيال الجديدة، كما عبرت عن أفكارهم ومشاعرهم كان منها، "بنت النوبة، ست الحسن، يا صديق، أنا عندي سر، النهاية، على شط النيل، وبحار"، إلى جانب عدد من الأعمال بالإيقاعات النوبية و"علمونى عنيكي" لمحمد منير.

يشار إلى أن فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 ويضم 3 أعضاء هم، أمير صلاح الدين، أحمد بحر، ومحمد عبده، نجح في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات في مختلف الأماكن الثقافية في مصر، كما نال العديد من الجوائز منها "الميوزك أوورد" للشرق الأوسط.