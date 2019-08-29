السيطرة على حريق بحظيرة ماشية ونفوق 6 رؤوس في الفيوم

سيطرت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، على حريق نشب بحظيرة مواشي، بعزبة ساويرس الجالي، بقرية منشأة الجمال، بمركز طامية، دون وفيات أو إصابات، مما أدى لنفوق 6 رؤوس ماشية، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

تلقى اللواء عادل الطحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بحظيرة ماشية، بعزبة ساويرس الجالي، بقرية منشأة الجمال.

وأفاد البيان الأمني، أن قوات الحماية المدنية، انتقلت إلى مكان البلاغ، وسيطرت على الحريق دون حدوث وفيات أو إصابات، وتبين نشوب الحريق بحظيرة مواشي على مساحة 24 متر مسقوفة بالبوص والجريد، ملحقة بمنزل ملك المواطن "محمود قرني.إ" (35 سنة-فلاح)، وأسفر الحريق عن احتراق سقف الحظيرة بالكامل ونفوق 6 رؤوس ماشية عبارة عن بقرة وعجل و4 ماعز.

وذكر البيان الأمني، أن نشوب الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائي بأحد الوصلات الكهربائية داخل الحظيرة، ولم يتهم أحد بالتسبب في نشوب الحريق.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 4165 لسنة 2019 م إداري مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة للتحقيق.