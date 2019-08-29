هنأ المستشار أبو بكر الصديق محمد عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، ومستشارو الهيئة، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري وكبار رجال الدولة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1441 هـ.

ودعا رئيس هيئة قضايا الدولة، في برقية التهنئة، "المولى عز و جل أن يجعله عام خير ويمن وبركة وتنمية وازدهار على الشعب المصري العظيم، وأن يعيده الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات والأمن والاستقرار".

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.