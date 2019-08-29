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مصر تقترب من حسم قمة «الألعاب الأفريقية»

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وزيرا خارجية مصر واليابان يبحثان تعزيز العلاقات والملفات المشتركة

وزيرا خارجية مصر واليابان يبحثان تعزيز العلاقات والملفات المشتركة

"أورمان المنوفية" تنظم 3 قوافل طبية لمستشفى شبين الكوم الجامعي

"أورمان المنوفية" تنظم 3 قوافل طبية لمستشفى شبين الكوم الجامعي

تأجيل دعوى إلزام "القومي لحقوق الإنسان" بإيقاف ناصر أمين لـ9 نوفمبر

تأجيل دعوى إلزام "القومي لحقوق الإنسان" بإيقاف ناصر أمين لـ9 نوفمبر

ضبط 79 طن مبيدات زراعية مغشوشة بمصنع غير مرخص في الإسكندرية

ضبط 79 طن مبيدات زراعية مغشوشة بمصنع غير مرخص في الإسكندرية

تعاون بين "آداب بني سويف" وقصر الثقافة لتنظيم سلسة ندوات توعوية

تعاون بين "آداب بني سويف" وقصر الثقافة لتنظيم سلسة ندوات توعوية

"النقض" تعيد طعن ليبيا على تعويض مصريين بـ4 مليارات جنيه لمكتبها الفني

"النقض" تعيد طعن ليبيا على تعويض مصريين بـ4 مليارات جنيه لمكتبها الفني

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"محمود" طفل يتحدى السرطان بـ"ابتسامة دائمة": عارف أن ربنا هيشفينى ويعوضنى

سنتر دروس تاريخ على شكل متحف.. والتذكرة بـ"10 جنيه"

سنتر دروس تاريخ على شكل متحف.. والتذكرة بـ"10 جنيه"

نشرة التوظيف.. فرص عمل بالبنوك والشركات الخاصة والجهات الحكومية

نشرة التوظيف.. فرص عمل بالبنوك والشركات الخاصة والجهات الحكومية

صاحب فضية دورة الألعاب الأفريقية لـ"الوطن": وصلت نهائيين في سنة

صاحب فضية دورة الألعاب الأفريقية لـ"الوطن": وصلت نهائيين في سنة

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"هندسية الجيش" تتولى تطوير "مسجد الحسين"

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