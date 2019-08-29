اختارت مؤسسة الصحفيات الإيطاليات الفنانة هند صبري لتفوز بجائزة starlight cinema award لهذا العام، وهو الاختيار الذي أرجعته المنظمة لموهبتها الكبيرة ومسيرتها الفنية الرائعة، لتصبح "صبري" أول فنانة عربية تحصل على هذه الجائزة التي انطلقت عام 2014 وسيتم تسليمها يوم 3 من سبتمبر المقبل في تمام السادسة مساءً.

وفاز بها من قبل عدد كبير من النجوم العالميين أهمهم النجم العالمي ال باتشينو وفاز بها أيضا كل من: Al Pacino ،Andrea Pallao ،Moon So-ri Matteo Garrone ،Lina Wertmuller، Malgorzata Szumowska, Claudio Santamaria، Lou Castel, Milena Mancini، Donatella Finocchiaro، Giancarlo Giannini، Vinicio Marchioni، Alice Rohrwacher، Barbora Bobulova, Anita Caprioli، Isabella Ferrari, Anna Foglietta, Greta Scarano, Susanna Nicchiarelli.

وسيفوز بها هذا العام مع هند صبري كل من Alfredo Castro, to Italian director Antonietta De Lillo and to ex Miss America Nina Davuluri, today a civil rights activist.

الجدير بالذكر أن "هند" تشارك حاليا ضمن فعاليات مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورته الـ٧٦ كعضو لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول التي تم استحداثها مؤخرًا.

ولفتت الأنظار في حفل افتتاح المهرجان بارتدائها ثوبا من تصميم "etro"، وستايلست ياسمين عيسى، وارتدت مجوهرات من بولجاري وحذاء من تصميم روجر فيفر وماكياج لادريانا ماروزيلي وارماني بيوتي وتصفيف الشعر لادريانو ارجونديزو والحقيبة ل لوبوتان.

وتستمر الفنانة العربية حاليا في مشاهدة الأفلام المرشحة للقسم الذي تحكم فيه، حيث أكدت هند صبري، في بيانٍ صادر عنها، أنها تسعى لتكون خير سفيرة للفنانة والمرأة العربية في مثل هذا المحفل العالمي.

وستطير هند صبري من فينسيا لمدينة تورنتو الكندية للمشاركة في مهرجانها السينمائي المصنف ضمن أكبر خمس مهرجانات بالعالم، والعرض العالمي الأول لفيلمها التونسي "نورا تحلم"، الذي يعرض في المسابقة الرسمية لقسم استكشاف، في الفترة من 5 لـ15 سبتمبر المقبل.

"نورا تحلم" من إخراج التونسية هند بوجمعة في أول أعمالها، وهو فيلم روائي طويل من بطولة هند صبري ولطفي العبدلي بمشاركة كل من حكيم بومسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف، ومن إنتاج شركة بروباغندا -عماد مرزوق.

وتلعب "هند" شخصية "نورا" بطلة الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، ونورا تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي، وعلاقتها بأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.