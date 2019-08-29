أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الانتهاء من طلاء 971 واجهة مبنى باللون الموحد للعقارات بمختلف مراكز المحافظة بنسبة تنفيذ 15.8% من إجمالي المباني المستهدف طلائها.

وأضاف المحافظ أنه تم وضع خطة لتطوير وتجميل شوارع وميادين المحافظة، والتي تشمل تطوير المناطق العشوائية، وتركيب بلاط الأنترلوك، ودهان البلدورات، ورفع كفاءة ورصف الطرق، ورفع وإزالة اللافتات واللوحات غير المرخصة من على العمارات والشوارع والميادين حفاظاً على الصورة البصرية والجمالية للمحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء على سرعة الإنتهاء من أعمال طلاء واجهات المباني للعقارات باللون الموحد، مضيفاً أنه لن يتم قبول أي طلبات للتصالح لأصحاب المباني المخالفة والمقامة بدون صدور تراخيص بناء إلا بعد تشطيب الواجهات الخاصة بها.