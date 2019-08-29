عثر أهالي بمنطقة الميزانة بكفر الدوار بمحافظة البحيرة اليوم، على جثة مجهولة متحللة، بمساكن خلف المحكمة، وتبين وجود سرنجات حقن لمواد مخدرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي، بعثور الأهالي على جثة متحللة ومتعفنة بمنطقة الميزانة خلف المحكمة.

انتقل الرائد أحمد حمدي رئيس المباحث بقسم شرطة كفر الدوار، وتبين اكتشاف الجثة من جانب الأهالي، نتيجة تصاعد رائحتها، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الشاملة بكفر الدوار، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث، وسط تشديدات أمنية مكثفة.

وبانتداب فريق من الطب الشرعي، أكد أن الجثة تحللت منذ 10 أيام، وجار تحديد سبب الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.