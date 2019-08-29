التقى السفير سامح شكري وزير الخارجية اليوم، نظيره الياباني تارو كونو في مدينة يوكوهاما اليابانية، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى في عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المُشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنّ جانبا من جلسة المباحثات بين الوزيرين رَكّز على التنسيق المُشترك حول أعمال القمة الجارية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا لتيكاد"، والتي انطلقت أعمالها بمدينة "يوكوهاما" اليابانية يوم 28 أغسطس الحالي حتى 30 من الشهر ذاته، تحت الرئاسة المشتركة للرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ورئيس وزراء اليابان.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أنّ لقاء وزير الخارجية ونظيره الياباني شمل كذلك استعراض سُبل تعزيز العلاقات الثنائية المُتميزة بين البلدين، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المُشترك.