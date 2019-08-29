حصلت "الوطن" على صورة من حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى بإلغاء قرار الدكتور السيد عبدالستار المليجي بصفته نقيبا للعلميين، بالدعوة لعقد جمعية عمومية عادية غدا، لمخالفة نص قانون النقابة بانعقاد الجمعية العمومية العادية للعلميين في فبراير من كل عام.

وقال الدكتور محمد غريب وكيل نقابة العلميين، إنّ الحكم تاريخي وأثبت في حيثياته صحة قرارات الجمعية العمومية الطارئة التي دعا لها المجلس في 12 أبريل الماضي، والتي تضمنت إلغاء قرارات المليجي في عمومية 29 مارس التي عزلت هيئة المكتب، كما قررت عمومية 12 أبريل عزل المليجي من منصبه لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية.

وتابع غريب لـ"الوطن": "الحكم تاريخي وأثبت صحة عمومية 12 أبريل، وأكد أنّ المجلس هو السلطة العليا المختصة وأكد صفة أعضاء هيئة المكتب المنتخبين بمجلس 20 أبريل".

وفيما يلي صورة من الحكم: