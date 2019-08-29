"تنشيط السياحة" تبحث التعاون مع إندونيسيا

استقبل المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وفدا إندونيسيا رفيع المستوى برئاسة الدكتور دجوكو أودجيانتو رئيس اللجنة العاشرة بمجلس الشعب الإندونيسي، وهي اللجنة المعنية بشؤون التربية والثقافة والسياحة والشباب والرياضة، وعدد من أعضاء المجلس وممثلي السفارة الإندونيسية بالقاهرة، في إطار زيارة الوفد لمصر بهدف عقد لقاءات مع لجان مجلس النواب المصري ومسؤولي الوزارات المعنيين بشؤون السياحة والتعليم والشباب والرياضة، لتبادل الخبرات ومناقشة استراتيجيات الترويج.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون الثنائي بين دولتي مصر وإندونيسيا في مجال السياحة، والاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الترويج للسياحة في إندونيسيا، خاصة في ضوء وجود بعض التشابه في خصائص المنتجين السياحيين المصري والإندونيسي.

واستهل المهندس أحمد يوسف اللقاء بترحيبه بالوفد وتأكيده عمق علاقات الصداقة التي تربط الشعبين، تطرق المهندس أحمد يوسف للحديث عن أهمية قطاع السياحة في الاقتصاد المصري، واستعرض برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته الوزارة نوفمبر الماضي، كما تحدث عن آليات التنسيق والتعاون بين وزارة السياحة والجهات المعنية الأخرى من جانب، والتعاون مع القطاع السياحي الخاص.

على جانب آخر، استعرض أهم خطط الترويج السياحي التي يتضمنها محور الترويج والتنشيط في برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، والتي ترتكز على حملة People to People، والتي أطلقت الوزارة أول فيلم ترويجي لها مؤخرا، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020، والترويج لكل منطقة سياحية على حدة Branding by Destination.

وأشار المهندس أحمد يوسف إلى أنّ حالة الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا ساهمت في زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر.

من جانبه، أكد الدكتور دجوكو أودجيانتو المكانة الكبيرة التي تحظى بها مصر خاصة الأزهر الشريف في قلوب الشعب الإندونيسي، مشيرا إلى تطلع بلاده لتطوير ودعم علاقتها مع مصر في المجالات خاصة في مجال السياحة.

كما أعرب أودجيانتو عن تطلع بلاده للتعرف على التجربة المصرية في مجالات التنمية السياحية وإدارة المواقع الأثرية والترويج السياحي بصفتها أحد أهم المقاصد السياحة الثقافية على مستوى العالم.

وخلال اللقاء استعرض أودجيانتو بعض المعلومات حول المقومات السياحية التي تتمتع بها إندونيسيا وتطور حركة السياحة الوافدة إليها وتوقعات نموها خلال السنوات المقبلة.

واتفق الجانبان على ضرورة الاستمرار في السعي نحو تعزيز حركة السياحة البينية بين البلدين، من خلال عقد ورش عمل مشتركة للشركات المصرية ونظيرتها الإندونيسية، بما يسهم في حصول الدولتين على نصيب عادل من حركة السياحة الوافدة من الدول الأخرى وبما يتلاءم مع حجم العلاقات التاريخية بين البلدين، وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية.