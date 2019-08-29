أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 11 متهمًا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، لجلسة 15 سبتمبر المقبل، لسماع شهود الإثبات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولوا من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان الإرهابية وحركة "حسم" المسلحة التابعة لها، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشات القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

كما وجهت النيابة للمتهمين، من السابع حتى الأخير، تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين معتز مصطفى وأحمد عبدالمجيد تهم قتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدًا مع سبق الإصرار، والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته وأعدّوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة، وتوجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة، ووضع المتهم معتز السيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم "عبدالمجيد" مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له حتى فجر العبوة المفرقعة عن بعد قاصدين قتل مدير امن الإسكندرية والمرافقين له.

كما وجهت النيابة للمتهمين، تهم شروعهم في قتل المجني عليه اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق و6 من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان، وكان قصدهم قتلهم إلا أنَّ جريمتهم خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج ونجاة الباقين.