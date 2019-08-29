أعلن الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، عن انطلاق القافلة الطيبة (جسور الخير) التابعة لجامعة المنصورة بمدينة نويبع، يوم الأربعاء المقبل، برعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، ورئاسة الدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي ستستمر فعالياتها حتى يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر.

وقال وكيل وزارة الصحة إن قافلة جسور الخير قافلة متكاملة تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية وتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان لمواطني مدينة نويبع والقرى والوديان التابعة لها بالإضافة إلى قافلة بيطرية وزراعية للكشف على الثروة الحيوانية ومتابعة المحاصيل الزراعية ومعالجتها.