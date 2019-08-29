تفتتح غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، معرض أهلا مدارس في بداية سبتمبر المقبل، في عدة مناطق متنوعة بمحافظة القاهرة، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، بخاصة في المناطق الشعبية والأكثر احتياجا.

وقال المهندس إبراهيم العربي أنه سيتم افتتاح المعرض الرئيسي الأحد المقبل بقاعة الصندوق الاجتماعي، وأيضا المعارض الفرعية التي تراعي تغطية أكبر عدد من المناطق لمساندة المواطنين في ظل قرب دخول الموسم الدراسي الجديد.

وأكد "العربي" أنه تمت مراعاة العنصر الجغرافي في اختيار المناطق في محافظة القاهرة ليتم تنظيم المعارض بها سواء شعبية أو غير ذلك والتركيز على المناطق الأكثر احتياجا والتي تحتاج المساندة الفعلية.

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن كافة الغرف تنظم معارض أهلا مدارس في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة وتراعي المناطق الأكثر احتياجا وهناك جهود كبيرة مبذولة من رؤساء وأعضاء الغرف التجارية من أجل دعم المواطنين علي مستوي الجمهورية، موجهًا شكره لكافة الوزارات والجهات المعنية و مسئولي الغرف التجارية علي مستوى الجمهورية على الجهود المبذولة من أجل تنظيم وإنجاح هذه المعارض وتحقيق الهدف منها وهو إفادة ومساندة مواطنينا ودعمهم بشكل حقيقي لاستقبال العام الدراسي الجديد.

من جانبه، قال المهندس سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية إن التنسيق على قدم وساق بالغرفة لتنظيم معارض جيدة، وفي مناطق متنوعة بمحافظة القاهرة، حيث إنه بناء على تعليمات المهندس إبراهيم العربي بتنظيم عدة معارض في المناطق المختلفة من محافظة القاهرة بجانب المعرض الرئيسي الذي تنظمة الغرفة، بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة بمقر الصندوق التجتماعي والذي سيتم افتتاحه الأحد المقبل، وتم تجهيز عدة معارض أخرى في عدد من المناطق الشعبية الأكثر احتياجا، بحيث نصل إلى المواطنين في أماكنهم لتخفيف الأعباء عليهم، وتقليل تكلفة انتقالهم للمعارض بالذهاب إليهم في أماكنهم لتحقيق الغرض من مساندة الغرفة لهم.

وكشف "زكي" أن عدد المعارض التي تم تجهيز بعضها يصل إلى 10 معارض متفرقة في ربوع القاهرة، منها في مناطق "الساحل والمعادي وروض الفرج ومدينة نصر وحلوان والزاوية الحمراء وعين شمس" على أن تشمل هذه المعارض كافة مستلزمات المدارس بأسعار التكلفة لأنها من المنتج والمستورد مباشرة .

ونوه نائب رئيس غرفة القاهرة بأن الغرفة دائما ما تقوم بدور بارز ومتنوع في مختلف المواسم لإفادة المواطنين بسلع ذات أسعار خاصة، وهو دور مجتمعي اعتادت عليه على مدار الفترة السابقة ويزيد بشكل مستمر.