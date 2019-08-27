نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردد على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن منح الحكومة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد المقبل، مضيفاً: "هو يوم عمل طبيعي يؤدي فيه جميع العاملين بالدولة عملهم كالمعتاد دون أي تغيير".

وناشد المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، في بيان أصدره ظهر اليوم، المواطنين بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند على أي حقائق.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، يوم الأول من شهر محرم عام 1441 هجرية، طبقاً لما تسفر عنه الرؤية الشرعية ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.