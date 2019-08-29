ندد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالاعتداءات التي تشنها ميليشيات الحوثي، واستهدافها المدنيين، ومخالفتها لمنهج الوسطية والاعتدال من أجل حفظ دماء المسلمين والمسلمات، خاصة كبار السن والأطفال والنساء.

وحذر رئيس العام لشؤون المسجد الحرام،من التحيز والتعصب والانتصار للرأي قائلاً: "جاء الإسلام جامعًا بين الحقين حق الروح، وحق الجسد، وأعطى المسلم جميع الحقوق الإنسانية بلا رهبانية ولا مادية، بل توافق وامتثال وتناسق واعتدال تحفظ الدماء وتحرم انتهاك الأعراض والتجاوز على الآمنين من الناس".

وقال السديس، إن استهداف ميليشيات الحوثي للأماكن العامة والتي تخص المدنيين الآمنين المحرم الاعتداء عليهم إنما هو نكران مبين ومفسدة عظيمة، مشددًا على أن خروج هذه الميليشيات عن الحكومة الشرعية لليمن وقتلها للأبرياء داخل اليمن واستهدافها لمطار أبها؛ إنما هو من أعمال الشيطان والإسلام والمسلمين براء من هذا التصرف المشين.

وختم السديس، تصريحه قائلاً: "إن العودة للحق ومراجعة الخطأ ومحاسبة النفس واجب ديني وسمة إسلامية عظيمة، فعلى هذه الميليشيات العودة للحق، والابتعاد عن التعصب والانتصار للرأي، فعودتهم إلى الحق وابتعادهم عن الباطل، لا يستحقون عليه حمداً ولا ثواباً".

وتواصل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عمليات الاستهداف المُمنهج لمطار أبها الدولي الواقع في منطقة عسير جنوبي المملكة العربية السعودية، للمرة الرابعة في غضون 3 أشهر.