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مصر تقترب من حسم قمة «الألعاب الأفريقية»

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"التضامن": غدا نهاية الجسر الجوي لعودة حج الجمعيات الأهلية 

"التضامن": غدا نهاية الجسر الجوي لعودة حج الجمعيات الأهلية 

رسالة ماجستير عن استخدام زيت الحبهان في حفظ اللحوم لمدة 9 أيام

رسالة ماجستير عن استخدام زيت الحبهان في حفظ اللحوم لمدة 9 أيام

"مشروعك" يوفر 19 ألف فرصة عمل في الدقهلية خلال 4 سنوات

"مشروعك" يوفر 19 ألف فرصة عمل في الدقهلية خلال 4 سنوات

بعد خفض "المركزي".. تراجع الفائدة على أذون الخزانة إلى 16.52% اليوم

بعد خفض "المركزي".. تراجع الفائدة على أذون الخزانة إلى 16.52% اليوم

3 سنوات حبس ومليون جنيه غرامة.. عقوبة التعدي على البحيرات السمكية

3 سنوات حبس ومليون جنيه غرامة.. عقوبة التعدي على البحيرات السمكية

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سنتر دروس تاريخ على شكل متحف.. والتذكرة بـ"10 جنيه"

سنتر دروس تاريخ على شكل متحف.. والتذكرة بـ"10 جنيه"

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نشرة التوظيف.. فرص عمل بالبنوك والشركات الخاصة والجهات الحكومية

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صاحب فضية دورة الألعاب الأفريقية لـ"الوطن": وصلت نهائيين في سنة

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