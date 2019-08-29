حالة من الجدل أثارها حكم العلاوات الخمس الذي أصدرته الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة٬ سرعان ما انطلقت الشائعات ومروجوها بأحقية أصحاب المعاشات للعلاوات الخمس وموعد صرفها٬ وتضاربت الآراء بين مؤكد لأحقية إضافة أموال لأصحاب المعاشات، ومفسر للحكم بأنّه لن يضيف جديدا على ما يحصل عليه أصحاب المعاشات.

وعن تفسير قرار الجمعية العمومية، قال عمر حسن مستشار وزيرة التضامن للتأمينات الاجتماعية٬ إنّ الوزارة تهدف للحفاظ على أصحاب المعاشات٬ موضحا أنّ حكم المحكمة الإدارية في 2018 قضى بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات عن المعاش المتغير٬ وجاء حكم الإدارية العليا في فبراير 2019 بحساب العلاوة الخاصة لأصحاب المعاشات عن الأجر المتغير وليس عن المعاش المتغير.

رأي الجمعية العمومية متوافق مع ما تنفذه الهيئة

وأضاف مستشار التضامن لـ"الوطن" أنّ هيئة التأمينات تحسب العلاوات الخاصة بنسبة 100% من الأجر المتغير وليست 80%، ما يؤكد أنّهم يحصلون على حقوقهم٬ مفسرا قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بأنّه يتفق مع صحيح ما تنفذه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إذ تحتسب العلاوات الخاصة التي تضم إلى الأجر الأساسي ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة 80% كما قضى الحكم المشار إليه، ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق، وإن ضمت العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100% سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات.

وأوضح حسن أنّ وزارة المالية تدفع 60% من قيمة المعاشات لهيئة التأمينات، وأنّه تم إقرار العلاوات الخاصة منذ العام 1987، وتضم للأجر الأساسي كل 5 سنوات.

وقال سامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص، إنّ أصحاب المعاشات طلبوا زيادة تضاف على معاش الأجر المتغير بعد حسابه٬ في حين أنّ الحكم لم يوضح ذلك٬ مؤكدا أنّ الجمعية العمومية لمجس الدولة انتهت لرأيها بناءً على طلبهم، لأنّهم كانوا يطالبون بالرأي لمدى تنفيذ الحكم أو كيفية تنفيذ الحكم.

وأشار عبدالهادي إلى أنّ الحكم ينص على أخذ 80% من العلاوة والهيئة تنفذ بنسبة 100%٬ ورأي الجمعية كان متوافقا تماما مع ما يتم تنفيذه سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات.

الحديث عن خفض المعاشات وفقا لمنطوق الحكم غير صحيح

وأضاف رئيس صندوق التأمينات أنّ الحديث عن خفض بعض المعاشات بناء على فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع لمجلس الدول٬ عن العلاوات الخمس أمر غير صحيح٬ وأنّه حال تطبيق نسبة الـ80% من العلاوات الخاصة سيتم خفض المعاش٬ إذ يتم تسوية المعاشات متضمنا الأجر المتغير بنسبة 100%.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في مارس من العام الماضي، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات أصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى معاش الأجر المتغير.

ولكن وزارة التضامن طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة في فبراير من العام الماضي، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا، لحين صدور حكم الإدارية العليا منعا لتخفيض المعاشات.